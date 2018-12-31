В жилом доме в Магнитогорске взорвался бытовой газ

31.12.2018 08:08



Как сообщили в пресс-службе МЧС в 6 часов утра в жилом доме по адресу проспект Карла Маркса, дом 164 в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился один из подъездов. В настоящее время, по данным администрации Челябинска, из-под завалов удалось извлечь 16 человек, трое, в том числе и один ребенок, погибли. Сколько еще людей могут находиться под завалами неизвестно. Спасательные службы ведут работы на месте трагедии, пишет Интерфакс.