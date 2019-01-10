В США рассказали о прекращении работы российского военного спутника

10.01.2019 05:56



По данным, которые предоставило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), 5 января текущего года один из военных спутников России сошел со своей орбиты и сгорел в атмосфере. Речь идет о спутнике "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око", который находился на орбите с 23 октября 2007 года. Данный аппарат отслеживал запуск межконтинентальных баллистических ракет, который производился с территории Соединенных штатов. Вместе с тем, существуют данные, достоверность которых не подтверждена, что данный космический аппарат прекратил свою работу еще в 2012-2014 годах, пишет ТАСС.