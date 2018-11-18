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Ученые разглядели Атлантиду на фото из космоса

18.11.2018 23:58
Ученые разглядели Атлантиду на фото из космоса

Британские учёные, работающие в частной организации Merlin Burrows, сообщили, что им удалось обнаружить легендарную Атлантиду. Исследователи заявили, что руины древнейшей цивилизации, расположены у побережья южной Испании. Эксперты отмечают, что древние руины были изучены по изображениям, полученным при помощи спутниковых снимков. Они свидетельствуют о том, что огромные стены гавани города некогда стояли на юге Испании.

Атлантида
Атлантида

Многие изученные учеными объекты были известны археологам. Считается, что они были построены древними римлянами и греками. Но специалисты из Merlin Burrows обнаружили доказательства того, что данные объекты в свое время возвели атланты.

Атлантида

Мифический остров-государство более подробно описан в трудах древнегреческого философа Платона, который в 400 году до н. э. рассказал об удивительной островной цивилизации, управлявшей обширной морской империей, примерно за 9 тысяч лет до его собственной эры.

Платон описал город с огромной гаванью, круговыми островами, на которых жили люди и храм для греческого бога Посейдона. Столица Атлантиды была защищена огромными стенами гавани. Считается, что катастрофическое стихийное бедствие, такое как цунами либо извержение вулкана, буквально за одни сутки уничтожило атлантов, предав их наследие легенде.

Атлантида

Эксперты Merlin Burrows считают, что затопленные руины Атлантиды расположены недалеко от города Кадис, Андалусия, в центре которого размещен Национальный парк Доньяна, который, по мнению историков, в свое время был обширным внутренним морем.

Атлантида

Ученые утверждают, что на юге и севере парка присутствуют еще доказательства древней цивилизации, с 15 другими населенными пунктами, размещенными вдоль берега. Считается, что многие из данных поселений римские либо греческие, так как каждая цивилизация когда-то занимала этот район. Но спутниковые данные, аэрофотосъемка и наземные наблюдениям за этим районом позволили британским экспертам утверждать, что они нашли Атлантиду.

Атлантида

Хотя некоторые ученые полагают, что Атлантида всего лишь миф, ученые из Merlin Burrows уверены, что их открытия навсегда докажут, что потерянная цивилизация существует. По словам руководителя исследования, Тима Акерса, они не только обнаружили Атлантиду, но также выяснили, что цивилизация атлантов имела весьма впечатляющие технологии. Так лабораторный анализ материала, который был взят для исследования в данной местности, показал, что цемент, используемый атлантами, не встречался прежде нигде.

Атлантида

Также была обнаружена зеленовато-голубая патина, покрывающая некоторые руины, которая, как показало исследование, является древним металлическим сплавом.

Акерс отметил, что Платон подробно описал патину на зданиях и сооружениях городов и храмов, составляющих данный комплекс.

«Мы проверили собранные образцы в лаборатории, которая используется для проверки древних римских находок…Результаты тестов подтверждают, что возраст находок старше римского или греческого периода, они были более продвинутыми», - рассказал ученый.

Аэрофотоснимки места, по словам исследователей, являются доказательством того, что Атлантида когда-то располагалась на этом месте. По их мнению, это является доказательством стены гавани - невероятной 75-метровой (245 футов) толщины. Спутниковые фотографии показывают, что в наши дни еще видны песчаные дюны, где эти огромные стены были разрушены потоком воды.

«Длина участка составляет более 160 км от Атлантики до Средиземного моря», - сообщил исследователь.

Атлантида

«В центре линии прибрежных городов было одно большое внутреннее море длиной 105 км, заполненное несколькими островами. Некоторые острова были естественного происхождения, другие искусственные. Основной комплекс состоит из 2-х отдельных многоостровных платформ», - добавил ученый.

Он также отметил, что сейчас нет ничего похожего и что габариты построек точно соответствуют размерам Платона.

В ходе исследования ученым удалось выяснить, что в районе Доньяна произошло 2 стихийных бедствия (цунами), из-за которых острова и континентальные районы затопило водой. Акерс отметил, что многое из того, что сегодня найдено было обнаружено благодаря оригинальным описаниям Платона.

«Платон точно описывает место, и все, что мы сделали, - это следовали по его стопам...Мы можем объяснить, почему люди неправильно поняли круги Атлантиды и почему никто ранее не видел этих удивительных комплексов», - сказал исследователь.

Атлантида

Ученые надеются, что признание их открытия поможет защитить данный регион для будущих поколений и обеспечить финансирование для дальнейшего исследования, пишет dailymail.co.uk.

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