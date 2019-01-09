Немецкое издание рассказало, чему Германия может поучиться у России

09.01.2019 21:23



Немецкое издание Handelsblatt рассказало, чему Германия может поучиться у России, которую на Западе называют отсталой страной. Так, по словам представителей издания, во-первых, в Москве действует четыре аэропорта, в которых не существует проблем как с выдачей багажа, так и с подъездами к воздушным гаваням. В то время как в передовой Германии до сих пор не могут достроить новый аэропорт Берлин-Бранденбург, строительство которого идет с 2006 года.

Во-вторых, развитие Московского метрополитена происходит стремительными темпами. Так, в последнее время в московском метро открыто более 50 новых станций, а в Германии только 3.

Также, издание отметило пунктуальность железнодорожных поездов России, которые приходят по расписанию даже во время снегопадов, чего нет в Германии, и большую распространенность бесплатного Wi-Fi, скорость которого превышает среднюю скорость интернета в Германии в пять раз, пишет газета Известия.