ПАСЕ рекомендовала России сформировать делегацию с учетом деления на шесть полов

09.01.2019 20:48



Как сообщил вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой, Парламентская ассамблея Совета Европы представила свои рекомендации по формированию делегации РФ для участия в своих мероприятиях. Так, в одном из пунктов рекомендаций говорится, что делегация должна быть сформирована с учетом деления ее будущих членов на шесть полов. Отвечая на вопросы журналистов Толстой подчеркнул, что в настоящее время, комиссия Госдумы находится в постоянном контакте с официальным представительством ПАСЕ для получения исчерпывающих консультаций по данному вопросу. По его словам, "эта сфера еще не до конца изучена, и мы будем всячески изучать передовой европейский опыт", пишет Интерфакс.