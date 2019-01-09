Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе

09.01.2019 19:41



Франк Бакке-Йенсен, являющийся главой Министерства обороны Норвегии, заявил, что само понятие «война в Европе» перестало быть чем – то абстрактным и эфемерным, поскольку существует серьезная вероятность того, что война в Европу все-таки придёт, сообщает RT. Данное заявление, сделанное в рамках проведения заседания «Военного общества Норвегии», опубликовано на интернет–портале правительства Норвегии.