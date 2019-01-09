Мэр Саратова пересел на общественный транспорт и опоздал на работу

09.01.2019 19:26



Михаил Исаев, занимающий должность мэра Саратова, воспользовался услугами общественного транспорта, в связи со сложной «снежной» обстановкой на дорогах города, в результате опоздав на заранее запланированный брифинг, сообщают РИА новости. Об этом заявила пресс–служба мэрии города. Сам мэр заявил, что в сумме дорога до работы заняла у него два с половиной часа. Второй серьёзной, после снежных осадков, проблемой явилась запаркованность участков автомобильных дорог личным автотранспортом граждан. Мэр попросил граждан, по – возможности, пользоваться общественным транспортом, а личные автомобили оставить «дома».