«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

09.01.2019 17:54



«Почта России» запустила пробный проект по удаленному сбору пошлин за покупки, произведенные в заграничных интернет-магазинах, сообщает Лента.ru. Данное новшество было введено в связи с понижением беспошлинного порога при покупках в иностранных интернет-магазинах, в 2019 году эта сумма составит 500 евро в месяц при этом общая масса всех покупок не должна быть более 31 кг. По старым правилам оплата всех таможенных пошлин и сборов, превышавшие порог, можно было оплатить исключительно в отделениях «Почты России».