Новогодние мероприятия в Москве посетили более 12,6 млн человек

09.01.2019 17:30



В течении всех новогодних праздников, праздничные площадки столицы посетили более 12.6 миллионов людей, сообщает Интерфакс. На 78 праздничных площадках «Путешествие в Рождество» Новогоднюю ночь провели 6.4 миллионов жителей и гостей столицы. Во все новогодние дни в Москве было проведено более 400 мероприятий развлекательного характера, множество концертов и мастер-классов. Также в Москве было организованно порядка 250 елок, которые посетили юные жители столицы и посмотрели более 2000 представлений.