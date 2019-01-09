В этом году международный конкурс пройдет в Израиле.

09.01.2019 15:17



Организаторами «Евровидение» был представлен новый логотип конкурса этого года, сообщает В-курсе.RU. Логотип имеет форму звезды, которая состоит из 2 треугольников с золотым окрасом и треугольника с подсвеченной окантовкой. «Евровидение-2019» уже 64 по счету песенный международный конкурс, в котором примут участие артисты из 42 стран мира, в их число входит и Россия. В этом году конкурс будет проходить с 14 по 18 мая в Израиле.