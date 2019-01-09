Рябков выразил сомнение по поводу того, что США полностью уйдут из Сирии

09.01.2019 12:45



В российском МИДе выразили сомнение относительно полного вывода американских воск с территории Сирии. Как передает ТАСС, эту точку зрения озвучил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон является приверженцем «сохранения противозаконного военного присутствия США в Сирии». И каким образом присутствие войск может быть отформатировано, неизвестно. В этом плане также стоит учитывать позицию США, которые стремятся присутствовать везде и решать вопросы исключительно на своих условиях.