Apple сократит производство новых iPhone

09.01.2019 14:13



Одна из самых крупнейших компаний по производству мобильных телефонов Apple, уменьшит количество выпущенных телефонов на 10 % в первом квартале 2019 года, сообщают Известия. За последние несколько месяцев это уже не первый случай, когда компания пересматривает свои планы на выпуск новых устройств. Данное решение было принято в связи с пересмотром собственных прогнозов по получению выручки от продажи устройств. Нынешний пересмотр касался только последних моделей iPhone- XS Max, XS и XR.