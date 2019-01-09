В России подорожала техника Apple и Samsung

09.01.2019 11:06



Как и прогнозировали ранее аналитики, на российском рынке зафиксировано подорожание техники от производителей Apple и Samsung, передает РИА Новости со ссылкой на официальные сайты компаний. В частности, отмечается рост цен на телефоны iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, ноутбуки Macbook Air, Apple Watch Series 4 на сайте Apple увеличилась примерно на 1,7%.

Что касается техники Samsung, то, как сообщили в компании, с 1 января этого года стоимость некоторых позиций в онлайн-магазине была изменена с учетом изменения ставки НДС. Для примера: смартфон Galaxy Note9 128 Гб стал стоить дороже на 2,1%.