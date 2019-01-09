В США прошли испытания гиперзвуковых снарядов

09.01.2019 11:29



Испытания американских гиперзвуковых снарядов, о которых идет речь, состоялись еще летом прошлого года. Как уточняют «Известия» со ссылкой на USNI News, они проводились ВМС США на эскадренном миноносце USS Dewey. В общей сложности было выпущено двадцать гиперзвуковых снарядов. В процессе было задействовано стандартное палубное орудие. Как отмечает СМИ, таким образом, американцы хотели доказать, что сорокалетнее орудие может стать эффективным.