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В США прошли испытания гиперзвуковых снарядов

09.01.2019 11:29
В США прошли испытания гиперзвуковых снарядов

Испытания американских гиперзвуковых снарядов, о которых идет речь, состоялись еще летом прошлого года. Как уточняют «Известия» со ссылкой на USNI News, они проводились ВМС США на эскадренном миноносце USS Dewey. В общей сложности было выпущено двадцать гиперзвуковых снарядов. В процессе было задействовано стандартное палубное орудие. Как отмечает СМИ, таким образом, американцы хотели доказать, что сорокалетнее орудие может стать эффективным.

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