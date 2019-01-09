Бывший глава ЦРУ заявил, что Путин – это «самый большой подарок» для НАТО

09.01.2019 12:03



Экс-глава ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус во время конференции Raisina Dialogue, которая прошла в Индии, выступил с заявлением о том, что российский лидер Владимир Путин – это «самый большой подарок» для альянса НАТО, передает РБК. Говоря об этом, он отметил, что после того, как Путин пришел к власти, у НАТО появился «новый повод жить». В частности, из-за политики, которой придерживается президент России, США «остались опорой» для ряда других стран.