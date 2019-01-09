Топилин заявил о предстоящем росте зарплат бюджетников

09.01.2019 10:38



Российские власти заявили, что в текущем году вырастут заработные платы сотрудников из бюджетной сферы. Причем, речь также идет и о тех, кто не вошел в «майские» указы президента 2012 года. Обо всем этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в разговоре с «Российской газетой». Он уточнил, что изменения начнутся с 1 октября: начиная с этой даты, зарплаты бюджетников (о которых не говорилось в майских указах) будут проиндексированы на 4,3%.