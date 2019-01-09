Вашингтон угрожает санкциями подрядчикам «Северного потока – 2»

09.01.2019 09:35



США продолжают выступать против проекта «Северный поток – 2», делая заявления в адрес его партнеров. В этот раз, как передает РИА Новости со ссылкой на Handelsblatt, от Вашингтона досталось двум европейским строительным компаниям, занимающихся укладкой труб для этого проекта: американцы угрожают ввести против них санкции.

К слову говоря, разрабатывают подобные санкции в Госдепе. А представители США, в частности американский посол Ричард Гренель в Берлине, активно критикуют СП2, заявляя, что компании из проекта газопровода «всегда находятся в опасности, так как санкции вполне возможны».