Глава Польской церкви отказался называть Епифания священником

09.01.2019 10:08



В мире продолжают высказываться относительно ситуации и изменений, которые происходят в церковной Украине. Так, митрополит Варшавский и всея Польши Савва в беседе с польским изданием Polityka заявил, что он не хочет признавать главу так называемой «новой украинской церкви» Епифания Думенко, передает РИА Новости. Объясняя свою позицию, он заявил, что Думенко, которого пытаются сделать священником – это «светский человек».

«В свете канонического права он не священник. Он не рукоположен в канонической церкви», - подчеркнул польский священнослужитель.

Добавив, что в принципе ситуация может стать другой. Однако это произойдет в случае, если «раскольники вернутся в лоно православной церкви».