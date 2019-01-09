В России вступили в действие новые тарифы ОСАГО

09.01.2019 06:23



С 9 января на всей территории России начали действовать новые тарифы для расчета ОСАГО. Теперь тарифный коридор ставок по расчету ОСАГО, по решению Центрального банка России, расширен на 20%. Так, диапазон базового тарифа для легковых автомобилей, которые принадлежат физическим лицам, составляет от 2746 до 4942 рублей.

Также, с сегодняшнего дня вступают в действие новые критерии разделения водителей по стажу и возрасту. Теперь водителей будут разделять на 58 категорий вместо четырех. Одновременно с этим, до 1,87 увеличивается максимальный коэффициент для полисов "мультидрайв" и водителей со стажем до двух лет, возраст которые составляет 16-21 год.

Вместе с тем, вводится новая система скидок за стаж и возраст водителя. Максимальная ставка такой скидки составляет 7%. Она будет действовать для водителей, возраст которых составляет от 59 лет, а стаж - от 6 лет, пишет ТАСС.

По мнению Российского союза автостраховщиков (РСА) введение новых тарифов может способствовать увеличению стоимости полиса ОСАГО в среднем на 5%.