В Центробанке анонсировали реформу ОСАГО

06.01.2019 11:19



В Центральном банке рассказали об изменениях, которые будут внесены в оформление ОСАГО. Так, по словам представителя ЦБ РФ при оформлении полиса обязательного страхования могут отменить территориальный коэффициент и коэффициент мощности. Данные изменения могут вступить в силу уже в ближайшие три года. В Банке России уверены, что страховые организации сами должны регулировать установление тарифов, пишет Российская газета.