Остановлен транзит газа в Калининградскую область через Литву

09.01.2019 05:59



8 января президент России Владимир Путин отдал команду ввести в эксплуатацию новый морской терминал СПГ в Калининграде. Это позволит полностью снабжать регион газом, без использования газопровода "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград", который проходит по территории Литвы. Как сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, в настоящее время, транзит газа в Калининградскую область через Литву полностью остановлен, а газ в регион поступает через новый терминал, суточная мощность которого составляет 13,2 миллиона кубометров газа, пишет РИА Новости.