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Лаос вернул России 30 танков Т-34

09.01.2019 05:32
Лаос вернул России 30 танков Т-34

30 танков Т-34 прибыли из Лаоса во Владивосток, откуда военная техника, которая находится в полностью исправном состоянии, будет перемещена в подмосковный Наро-Фоминск. О возврате легендарных машин договорился с Лаосом глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, во время своего визита в эту страну. До последнего времени, эти танки стояли на вооружении Лаоса, теперь их планируется использовать во время Парадов Победы, а также для съемок военных фильмов, пишет ТАСС.

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