В Госдуме одобрили идею об увеличении МРОТ

08.01.2019 07:24



Руководитель комитета Государственной думы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал предложение главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова о необходимости увеличения стоимости потребительской корзины. Так, ранее, Шмаков заявлял, что состав потребительской корзины необходимо пересмотреть, увеличив ее стоимость до 25 тыс. рублей. Ярослав Нилов поддержал данное предложение. Он считает инициативу увеличить стоимость потребительской корзины и, соответственно, увеличить и МРОТ до 25 тыс. рублей хорошей идеей, которая заслуживает реализации, пишет Российская газета.