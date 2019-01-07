МРОТ могут увеличить в два раза

07.01.2019 11:48



Как сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, хотя в настоящее время минимальный размер оплаты труда доведен до уровня прожиточного минимума, тем не менее, сам установленный на сегодня уровень прожиточного минимума не соответствует самым минимальным потребностям населения. Поэтому, союз профсоюзов будет настаивать на том, чтобы законодательно изменить методику подсчета потребительской корзины. Шмаков считает, что на сегодняшний день стоимость потребительской корзины должна составлять около 25 тыс. рублей. Таким образом, величина прожиточного минимума, рассчитанная на основе потребительской корзины, должна быть увеличена как минимум до вышеназванной цифры, пишет Российская газета.