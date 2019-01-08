Владимир Путин рассказал о своем воинском звании

08.01.2019 07:11



Во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 7 января, президент России Владимир Путин произвел ежедневный полуденный залп из крепостных орудий, вместе с почетным строителем Российской Федерации Владимиром Бендетом. Также, в ходе разговора с Бендетом глава государства рассказал, что ранее получил звание лейтенанта, как артиллерист. По словам Путина он был командиром взвода управления гаубичной артиллерии, пишет РИА Новости.