Стало известно о жизни Скрипалей в Британии

08.01.2019 06:39



Британское издание The Telegraph рассказало о том, как в настоящее время живут Сергей и Юлия Скрипали. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, они приняли решение остаться в стране на постоянное жительство и, сейчас, проживают на юге Англии. По представленной информации Скрипали поддерживают общение со своими российскими родственниками, а Юлия Скрипаль устроилась на работу. Тем не менее и Сергей и Юлия все еще находятся под наблюдением врачей, пишет РИА Новости.