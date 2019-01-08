Япония планирует отказаться от идеи получить компенсацию за Курилы

08.01.2019 06:22



Япония планирует отказаться от претензий к России и получения компенсации за так называемую "оккупацию" российской стороной Курильских островов, которые Япония считает своей северной территорией. Такая информация появилась в японских СМИ. По словам издания, которое ссылается на собственный источник, знакомый с ходом переговоров по данному вопросу, правительство Японии собирается предложить России отказаться от взаимных компенсаций по Курилам, а денежные средства за потерянные японскими гражданами земли на островах правительство выплатит самостоятельно, пишет РБК.