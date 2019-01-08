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Япония планирует отказаться от идеи получить компенсацию за Курилы

08.01.2019 06:22
Япония планирует отказаться от идеи получить компенсацию за Курилы

Япония планирует отказаться от претензий к России и получения компенсации за так называемую "оккупацию" российской стороной Курильских островов, которые Япония считает своей северной территорией. Такая информация появилась в японских СМИ. По словам издания, которое ссылается на собственный источник, знакомый с ходом переговоров по данному вопросу, правительство Японии собирается предложить России отказаться от взаимных компенсаций по Курилам, а денежные средства за потерянные японскими гражданами земли на островах правительство выплатит самостоятельно, пишет РБК.

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07:05 0 0
Dmitrii:

1941 год, всё повторяется, есть маленький нюанс, Русь готова отразить любого агрессора.

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