В США заявили о законном нахождении своего военного корабля в Черном море

08.01.2019 05:38



Большой десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry находится в Черном море на основании международного права. С таким заявлением выступил официальный представитель Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс. По его словам, военные корабли США постоянно заходят в акваторию Черного моря, а в настоящее время, американский корабль прибыл в Румынию для того, чтобы провести совместные военные учения с румынскими военно-морскими силами. Военные учения будут проходить в международных водах Черного моря, пишет РИА Новости.