Россию ждут аномальные морозы

08.01.2019 05:27



В Центральный и Приволжский федеральные округа России придут аномальные морозы. Так, по сообщению синоптиков, в течение ближайших двух дней, температура в данных областях опустится до минус 24-27 °С. Вместе с тем, в Южные регионы России придет сильное потепление. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до 0°С. Также в некоторых регионах будут идти дожди и мокрый снег. В горах существует опасность схода лавин, пишет ТАСС.