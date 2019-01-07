На Украине назвали самое "болезненное" положение томоса об автокефалии

07.01.2019 12:17



Проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега назвал самое "болезненное" положение томоса об автокефалии, выданного главе вновь созданной структуры украинской церкви Епифанию Думенко Константинопольским патриархом. По его словам, таким положением является запрет открывать новые приходы за пределами Украины, а также переход всех уже имеющихся зарубежных приходов под юрисдикцию Константинополя, пишет РИА Новости.