Украина получила томос об автокефалии новой церковной структуры

06.01.2019 13:03



Томос Украине вручал Константинопольский патриарх Варфоломей, передает РИА Новости со ссылкой на ТК «Прямой». Напомним, что данный документ свидетельствует о независимости новой церковной украинской структуры. Посох и томос получил глава так называемой «новой украинской церкви» Епифаний Думенко. Церемония, на которой присутствовали Петр Порошенко и первые лица Украины, состоялась в патриаршем храме Святого Георгия.