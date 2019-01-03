Кудрин назвал реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году

03.01.2019 13:48



Счетная палата России представила свой предварительный прогноз роста реальных доходов населения России за 2018 год. Эти данные привел в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин. По его информации рост доходов россиян на конец прошлого года составил 0,4%. Также, Кудрин опубликовал данные Счетной палаты по уровню инфляции и ВВП. Согласно предварительным расчетам уровень инфляции на конец 2018 года зафиксирован на уровне 4,2%, а рост ВВП к концу года достиг только 1,5%, пишет РИА Новости.