Сторожевой корабль ЧФ взял под наблюдение корабль ВМС США в Черном море

07.01.2019 11:28



Как сообщалось ранее, большой десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry вошел в акваторию Черного моря. При этом, как сообщил официальный представитель пресс-службы Министерства обороны России, сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" взял на себя контроль за передвижениями и всеми действиями американского военного судна. Также, по информации, которая поступила из пресс-службы Минобороны, в данный момент USS Fort McHenry находится в румынском порту Констанца, пишет газета Известия.