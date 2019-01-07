Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

07.01.2019 11:01



В сети появились фотографии прохода большого десантного корабля военно-морских сил США через Дарданеллы. Также информацию о заходе военного корабля США в Черное море подтвердил и официальный представитель пресс-службы Шестого флота ВМС США. По словам адмирала ВМС США Лайзу Франкетти, которые приводит пресс-служба, заход USS Fort McHenry в Черное море призван укрепить взаимоотношения как с союзниками США по НАТО, так и с другими партнерами в данном регионе, пишет РИА Новости.