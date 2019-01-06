В NASA объяснили отмену визита Рогозина в США

06.01.2019 10:40



Глава NASA Джим Брайденстайн объяснил причину отмены визита руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США. По его словам, многие сенаторы США высказывались резко против данного визита, так как глава российской корпорации с 2014 года находится под действием санкционных ограничений США. По этой причине приглашение Рогозину посетить NASA было отменено. Ранее визит в США Дмитрия Рогозина был запланирован на февраль текущего года, пишет газета Известия.