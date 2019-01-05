Скончался народный артист России Иван Бортник

05.01.2019 10:06



Ушел из жизни народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник, передает ТАСС со ссылкой на его супругу Татьяну Борзых. Артисту было 79 лет. Согласно предварительной информации, поступившей от медиков, причиной смерти Бортника стал тромб.

С театром на Таганке у актера связано множество знаковых событий. Например, знакомство с легендарным Владимиром Высоцким.

О месте и дате прощания с актером станет известно позднее.