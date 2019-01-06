Турция отклонила предложение США по С-400

06.01.2019 11:00



Соединенные штаты предложили Турции отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Взамен США предлагают поставить Турции американские комплексы Patriot. Тем не менее турецкая сторона отказалась принять данное предложение. Одной из причин отказа стала цена американского вооружения, которое стоило бы Турции почти в трое дороже, чем российские системы. Вместе с тем, Анкара не планирует отказываться от сотрудничества с США, заявляя, что это никак не отразится на покупке российских С-400, пишет РИА Новости.