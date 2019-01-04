Столтенберг рассказл о "последнем шансе" России начать соблюдать ДРСМД

04.01.2019 20:16



У России есть "последний шанс" для того, чтобы начать выполнять условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, договор будет расторгнут, если российская сторона не вернется к соблюдению условий соглашения. Столтенберг подчеркнул, что расторжение договора приведет к возникновению серьезной проблемы, пишет РБК.