Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ЯНВ, 11:43 МСК
USD (ЦБ)    69,4706
EUR (ЦБ)    79,4605

06 ЯНВ, 11:43 МСК
USD (ЦБ)    69,4706
EUR (ЦБ)    79,4605

В США признали Украину "неуправляемой проблемой"

06.01.2019 10:21
В США признали Украину "неуправляемой проблемой"

Сенаторы США назвали Украину "неуправляемой проблемой" для Европейского союза и самих Штатов. Так, по мнению сенаторов, в стране происходит серьезный рост агрессивных радикальных настроений. Сенаторы отметили высокий уровень коррупции и рост миграции населения. По мнению США, нынешняя власть Украины проводит неэффективную экономическую политику, которая привела к обнищанию населения и постоянному снижению ВВП. При этом международное сообщество вкладывает в страну миллиарды долларов, которые разворовываются коррупционерами или неэффективно используются, в том числе и на вооруженный конфликт на Востоке Украины. Сенаторы сообщили, что администрация президента США намерена предпринять ряд мер, которые будут направлены на устранение сложившейся на Украине катастрофической ситуации, пишет РИА Новости.

Трамп может ввести в США режим чрезвычайного положения
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 1

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 3

Узнай, страна

В Великом Новгороде открылся Центр молодёжного инновационного творчества

В Великом Новгороде открылся Центр молодёжного инновационного творчества

ООО "Валдайская косметика" стало первым резидентом ТОСЭР "Угловка"

ООО

С 1 января 2019 года отменяется госпошлина при электронной регистрации юридических лици индивидуальн

С 1 января 2019 года отменяется госпошлина при электронной регистрации юридических лици индивидуальн

ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России?

ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России?

Новости СМИ

Новости дня

11:19 В Центробанке анонсировали реформу ОСАГО В Центробанке анонсировали реформу ОСАГО
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
11:00 Турция отклонила предложение США по С-400 Турция отклонила предложение США по С-400
10:40 В NASA объяснили отмену визита Рогозина в США В NASA объяснили отмену визита Рогозина в США
05 ЯНВ, 11:41 Пираты похитили российских моряков у берегов Бенина Пираты похитили российских моряков у берегов Бенина
05 ЯНВ, 11:23 NASA отложило визит Рогозина в США NASA отложило визит Рогозина в США
05 ЯНВ, 11:10 Врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца Врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
05 ЯНВ, 10:54 Что мы можем узнать из посадки китайского аппарата на обратной стороне Луны? Что мы можем узнать из посадки китайского аппарата на обратной стороне Луны?

Узнай, страна!

28 ДЕК, 11:59 ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России больше всего инвестировали в здоровье нации? ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России больше всего инвестировали в здоровье нации?
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
28 ДЕК, 11:29 ТОП-10 достижений - 2018: где в России обеспечили трансфер технологий и локализацию мировых брэндов? ТОП-10 достижений - 2018: где в России обеспечили трансфер технологий и локализацию мировых брэндов?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter