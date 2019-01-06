В США признали Украину "неуправляемой проблемой"

06.01.2019 10:21



Сенаторы США назвали Украину "неуправляемой проблемой" для Европейского союза и самих Штатов. Так, по мнению сенаторов, в стране происходит серьезный рост агрессивных радикальных настроений. Сенаторы отметили высокий уровень коррупции и рост миграции населения. По мнению США, нынешняя власть Украины проводит неэффективную экономическую политику, которая привела к обнищанию населения и постоянному снижению ВВП. При этом международное сообщество вкладывает в страну миллиарды долларов, которые разворовываются коррупционерами или неэффективно используются, в том числе и на вооруженный конфликт на Востоке Украины. Сенаторы сообщили, что администрация президента США намерена предпринять ряд мер, которые будут направлены на устранение сложившейся на Украине катастрофической ситуации, пишет РИА Новости.