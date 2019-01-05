Трамп может ввести в США режим чрезвычайного положения

05.01.2019 10:27



Не исключено, что Дональд Трамп введет на территории США режим чрезвычайного положения, передает РИА Новости. Причиной этого стали проблемы, связанные с принятием бюджета Конгрессом, из-за несогласия демократов с выделением около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе США и Мексики.

Обо всем этом Трамп рассказал в своем выступлении перед журналистами в Розовом саду Белого дома. Глава страны уточнил, что для введения режима чрезвычайного положения нужно будет одобрение конгресса.