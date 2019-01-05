Загадка явления Foo Fighters

05.01.2019 19:41



Foo Fighters - название загадочного явления, которое было признано многими пилотами во время Второй мировой войны. Термин Foo fighters стали использовать лётчики стран антигитлеровской коалиции для обозначения НЛО либо странных атмосферных явлений, которые наблюдали на европейском и тихоокеанском местах боевых действий.

Первые сведения о наблюдении подобных объектов или явлений появились в официальных источниках в ноябре 1944 года.

Летчики стали сообщать о наблюдении быстро движущихся сферических летающих объектов, способных светиться, непрерывно изменяя яркость. Странные объекты (как правило, шары красного, оранжевого либо белого цвета) следовали за самолётами или летели параллельно летному экипажу, сохраняя неизменную скорость и расстояние, словно отслеживали работу воздушного судна. НЛО выполняли сложные манёвры, ускоряли ход, а потом неожиданно исчезали.

Летчики отмечали, что объекты, преследовавшие самолёты вели себя так, будто бы кем-то управились. Иногда НЛО взлетали очень необычным образом. При этом никакой враждебности по отношению к воздушным судам они не проявляли, поэтому Foo Fighter до сих пор считалось безвредным явлением. Феномен был зарегистрирован летными экипажами Соединенных Штатов, Британии, Германии и Японии.

Существует множество гипотез относительно Foo Fighters, но ни одна из них не была доказана.

По мнению некоторых исследователей, Foo Fighters является оптическим обманом либо неким физическим явлением, о котором люди не знают. Есть версия, что это были советские разведывательные аппараты. Выдвигалось также предположение о том, что данные объекты - новейшее немецкое оружие. Но эти гипотезы так и не были подтверждены.

Те, кто обладает самым богатым воображением, считают, что Foo Fighters - устройство, отслеживающее действия представителей внеземных цивилизаций на земле.