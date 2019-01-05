Пираты похитили российских моряков у берегов Бенина

05.01.2019 11:41



По данным спасательно-координационного центра Росморречфлота, пираты напали на панамское судно MSC Mandy в Гвинейском заливе, недалеко от порта Котоноу (Бенин). В результате инцидента преступники похитили шесть членов экипажа, которые являются гражданами Российской Федерации. По полученной информации, в плену находятся капитан судна, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик и повар. Оставшиеся на корабле члены экипажа не пострадали. В настоящее время судно стоит на якоре в Гвинейском заливе, пишет РИА Новости.