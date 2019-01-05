NASA отложило визит Рогозина в США

05.01.2019 11:23



Пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщила, что в ведомстве приняли решение отложить ответный визит руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США, который был запланирован на февраль этого года. По ее словам, российская сторона уже проинформирована о принятии такого решения. Вместе с тем, о причинах отмены визита в NASA не сообщают, пишет РИА Новости.

Как сообщили в Роскосмосе, в настоящее время в корпорации ждут официальных разъяснений от американского космического агентства о причинах отмены данного визита. Также в Роскосмосе отметили, что переговоры о сотрудничестве с NASA все еще продолжаются.