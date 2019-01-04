В Германии опровергли утечку личных данных Анеглы Меркель

04.01.2019 20:50



Хакеры разместили в интернете личные данные немецких политиков, кроме членов ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Речь идет о номерах кредитных карт, личных телефонных номерах политиков, а также адресах, личной переписке и семейных фотографиях. Такая информация появилась в некоторых немецких СМИ, которые сообщили, что в числе прочих, в сеть попали и личные данные канцлера Германии Ангелы Меркель. Вместе с тем, министр юстиции Германии Катарина Барли опровергла информацию об утечке личных данных Меркель, пишет Интерфакс.