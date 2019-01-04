В Америке рассказали, как США "перехитрили" Россию в Сирии

04.01.2019 13:23



Вывод американского контингента из Сирии - это специальный "хитрый ход" военного руководства США, который призван рассорить Россию с ее союзниками в данном регионе. Так, по словам полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, в Сирии сходятся интересы многих групп, включая Турцию, Иран, сирийских курдов, а также правительственные силы САР. И если США выведут свои войска из региона, России придется встать на сторону кого-то из своих союзников, тем самым испортив отношения с остальными. Макгрегор считает, что после вывода американского военного контингента из страны, партнерские отношения России, Турции и Ирана в Сирии будут разрушены, так как пропадет фактор, который их объединяет, пишет РИА Новости.