Бундестаг угрожает ухудшением отношений с Россией

04.01.2019 13:21



Германские власти считают, что отношения с российской стороной будут ухудшаться, передает РБК. Причиной этого, как заявляет Берлин, является Кремль, «развернувший спираль вооружений». Как заявил в беседе с Pfälzischer Merkur представитель германского правительства Дирк Визе, в этом году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся. Кроме этого, по его словам, между нашими странами будет «мало места для компромисса» из-за Украины, которой в ближайшее время предстоит выбрать своего президента.