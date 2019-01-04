В Мексике обнаружили храм ацтекского бога

04.01.2019 13:45





В мексиканском штате Пуэла был найден храм древнего божества доиспанского периода, передают «Известия» со ссылкой на ресурс Национального института антропологии и истории. Речь идет о Шипе-Тотеке – боге круговорота жизни и смерти, сельского хозяйства, сезонного обновления. Кроме этого, божество считали покровителем ювелиров. Однако, несмотря на все «достоинства», именно он, как считали западные народы, насылал на людей болезни и придумал войну.