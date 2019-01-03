Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

03.01.2019 15:04



Молодежная сборная России по хоккею обыграла сборную Словакии со счётом 8:3, по итогам игры, которая прошла в рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде, сообщают «Вести». Тем самым российские хоккеисты вышли в полуфинал, где следующими соперниками для них станут хоккеисты из Америки. В течении всей игры отечественные хоккеисты уверенно удерживали преимущество, позволив словакам лишь в третьем периоде незначительно изменить счет игры.