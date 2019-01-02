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Камеры МКС снова зафиксировали НЛО

02.01.2019 23:51
Камеры МКС снова зафиксировали НЛО

Аномалии, замеченные во время прямой трансляции Национального аэрокосмического агентства, не раз приводили в замешательство теоретиков заговора. Не так давно в объективы камер станции попали два объекта, пролетающие на высокой скорости мимо МКС.

Многие считают, что ярко летающие объекты, запечатленные вблизи МКС, указывают на существование инопланетных цивилизаций.

На кадрах заметны ярко светящиеся объекты, которые перемещаются на большой скорости. В Сети многие пользователи высказали мнение, что никакие земные аппараты не способны двигаться с такой удивительной скоростью.

После просмотра кадров многие зрители также убедились в том, что инопланетная жизнь - это реальность. Они утверждают, что космонавты на МКС очень хорошо знают о существовании пришельцев.

Однако эксперты, проанализировав ролик, отклонили версию об инопланетном происхождении объектов. По их мнению, аномалия в видео – результат отражения от объектов внутри МКС. Но тогда непонятно, как простое отражение будет двигаться с такой невероятной скоростью.

Отличные кадры: в США над озером Тахо отчетливо запечатлен НЛО
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