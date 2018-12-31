Россия виновата в ухудшении украинско-польских отношений

31.12.2018 09:12



В ухудшении украинско-польских отношений виновата Россия. С таким заявлением выступил посол Украины в Польше Андрей Дещица. По его словам, Россия постоянно стремится внести разлад в отношения двух стран, так так РФ заинтересована в их ухудшении. Для этого российская сторона пользуется сложным прошлым, которое связывает Украину с Польшей.

Тем не менее, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал данное заявление. Он подчеркнул, что отношения Украины и Польши испортились на фоне принятия в стране "бандеровщины" в качестве политической идеологии, последователи которой обернулись против Польши, хотя ранее, польская сторона поддерживала радикальных националистов, наивно полагая, что их агрессия будет направлена только в отношении России. Вместе с тем, как показали последние события, Польша является для "бандеровцев" таким же врагом, как и Россия, "только второстепенным", приводит слова эксперта RT.